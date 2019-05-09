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Tarih profesöründen öğrencileri zorlayan yarışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

Sanat Tarihi Profesörü Erdal Eser, sosyal medya üzerinden başlattığı yarışmada, sorduğu soruları bilen öğrencilere ekonomik değeri yüksek tarih kitapları hediye ediyor.Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Tarih profesöründen öğrencileri zorlayan yarışma

Sanat Tarihi Profesörü Erdal Eser, sosyal medya üzerinden başlattığı yarışmada, sorduğu soruları bilen öğrencilere ekonomik değeri yüksek tarih kitapları hediye ediyor.
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser, sosyal medya üzerinden ses getiren bir yarışma başlattı. Eser, sorduğu soruya bir ay içerisinde doğru cevap veren öğrenciler ekonomik değeri yüksek tarih hitapları hediye edeceğini duyurdu. Eser’in ilk sorusu ise şu oldu, “1271-72 yıllarında Sivas’ta inşa edilen Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese ve Buruciye Medreseleri arasında bir yarış olduğu söylenir. Peki bu yarışı hangi yapı kazanmıştır.” Eser, bir ay içerisinde mail yolu ile verilecek cevaplar arasından doğru cevap veren öğrencilere 500 TL değerinde kitap desteği sağlayacak.
Sadece üç cevap geldi
Bir hafta içerisinde sadece üç cevap aldığını belirten Eser, “Yarışmaya kendi öğrencilerim ile başladık. Sorularımı ülkemizdeki bütün sanat tarihi öğrencilerine açık hale getirmek istedim. Daha sonra Sanat Tarihi alan Lise öğrencilerinin de bu yarışmaya katılmak istediğini öğrenince onları da dahil ettik. Çeşitli kanallar aracılığı ve medya ile de ilgililere ulaşmaya çalışıyoruz. Şuana kadar 3 başvuru oldu ve 3 metin geldi. Gelen 3 metinde farklı yapılar hakkında kendi görüşlerini belirterek bir sonuca ulaşıyorlar. Bir ay boyunca sorunun cevaplanması süresi verilmiştim. Bir ay içinde değerlendirmeleri toplayacağız, ondan sonrada yapılan yanıtlar üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Bu soru için bir ödül koymuştum kitap, yardımı, biraz para ödülümüz var. Bu paranın miktarını biraz arttırmaya çalışacağız, destekçi bulabilirsek. Önümüzdeki süreçte yeni sorular ve kazananlar için bunları kullanmaya çalışacağız. Sosyal medya üzerinden yürütüyoruz. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar soruyu birbirlerine iletiyorlar.”dedi.

Tarih profesöründen öğrencileri zorlayan yarışma

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