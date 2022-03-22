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Tarih vererek açıkladı: İşte insanlığı bekleyen büyük tehlike!

22.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Açık ve net söylüyorum" diyerek insanlığı bekleyen büyük tehlike için tarih verdi.

Tarih vererek açıkladı: İşte insanlığı bekleyen büyük tehlike!

Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi doğal süreçlerin yanı sıra insan faaliyetleri de su kaynaklarının hızla tükenmesine yol açıyor. Uzmanlardan su krizine ilişkin peş peşe uyarılar gelirken bazı ülkeler de kıtlık durumu için önlemlerini alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da su krizi konusunda önümüzdeki 10 yıla dikkat çekerek "İnsanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir" dedi. Bakan Kurum ayrıca Türkiye'nin olası bir kriz durumu için hazırlıklarını da paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği Su ve Sürdürülebilirlik Programı'na katıldı. Bir üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda Kurum'la birlikte TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışı, sinevizyon gösterimiyle devam etti.

"KAYNAKLARIMIZ HIZLA AZALIYOR"

Programda su ve su kullanımı ile ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, suyun önemine değinerek şöyle konuştu:

“Bizim medeniyetimizin yaratılış düşüncesinde dört temel unsur vardır: Hava, toprak, ateş ve su. Bizim inancımıza göre suyu kirletmek, hayatı kirletmek demek. Zira su, en temel yaşam kaynağımız. Suyun olmadığı yerde ne yaşamdan ne şehirden ne de medeniyetten söz etmek mümkün olamaz. Özellikle iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden olan kuraklık ve yeraltı sularının tükenmeye başlamasıyla su; artık, çağımızın ve geleceğin en hayati ve stratejik değeri haline geldi. Bugün sadece son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara yükselen dünya nüfusu nedeniyle suya olan ihtiyaç her geçen gün daha da artırıyor. Vahşi tarım uygulamaları, bilinçsiz su kullanımı ve küresel israf nedeniyle su kaynaklarımız hızla azalıyor."

“TÜRKİYE TEK ÜLKE OLDU"

Türkiye'nin tatlı su kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğuna değinen Bakan Kurum şöyle konuştu:

“2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40 seviyesine kadar yükselecek. Açık ve net söylüyorum, önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir. Devletler arasında su krizleri bugün itibariyle yaşanıyor ve su diplomasisi gerçekten yeni dönemde de güncel konular arasındaki yerini alıyor. Gururla ifade ediyorum ki; Türkiye, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, yardım örgütleriyle, üniversiteleriyle, gönül elçilerimizle bugün Afrika'da yaklaşık 10 milyon kişiye, her gün kesintisiz temiz içme suyu sağlayan tek ülke oldu. Ülke olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da; insanlığın, mazlumların, kardeşlerimizin derdine derman olacak, yaralarını saracak adımları medeniyetimizden gelen bir vazife şuuruyla atıyoruz, atmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Ancak üzüntüyle ifade etmeliyim ki; bu denli kullanım zenginliğine rağmen, bugün ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından su stresi yaşayan ülkeler arasında. İklim değişikliğinin de etkisiyle kişi başına düşen yıllık su miktarımız bin 340 metreküplere kadar düştü. İşte tam da bu noktada tasarruf mekanizmalarını daha etkin, daha katılımcı hale getirmeliyiz."

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, metaverse gözlük ile Beyoğlu Belediyesi'nin hazırladığı Meta Müze'yi sanal olarak gezdi. Meta Müze gezisinin ardından su ile ilgili yapılan kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Murat Kurum
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