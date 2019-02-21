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Tarihçi Kemal Karpat'ın vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul Şehir Üniversitesi, üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Karpat için başsağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şehir Üniversitesi, ABD'nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında yaşamını yitiren üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Karpat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Karpat'ın vefatının büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Prof. Dr. Karpat'ın, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünde 2012'den bu yana öğretim üyesi olduğu, 2018'de de üniversitenin mütevelli heyetine atandığının belirtildiği açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi olarak, Kemal Karpat'a Allah'tan rahmet; ailesine, akademi dünyamıza, bütün sevenlerine, şehir camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

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