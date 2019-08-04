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Tarihi açılış! İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 20:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı. Törenin ardından makam aracının şoför koltuğuna geçen ve hizmete alınan yolda bir süre test sürüşü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla bölgeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan yeni otoyol için Bursa’da düzenlenen açılış törenine katıldı. Otoyol üzerinde bulunan Bursa Batı Gişeleri önünde yapılan törende halka seslenen Erdoğan, törenin ardından kendi makam arabasıyla otoyolu test etti. Bir süre makam aracını kendi kullanan Cumhurbaşkanı yine aynı törende açılışını yaptığı Bursa Şehir Hastanesi’ne gitmek üzere otobüse bindi.

O esnada Erdoğan’ı görmek için yolda bekleyen kadınlar Cumhurbaşkanını çaya davet etti. Erdoğan bu davete tepkisiz kalmayarak kadınlara doğa dostu çay dağıttı. Cumhurbaşkanı tüm çayları dağıttıktan sonra hastaneye gitmek üzere ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Bursa Şehir Hastanesi istanbul izmir otoyolu

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