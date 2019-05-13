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Tarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği, İznik ilçesinde tadilatı duran Mahmut Çelebi Camii’nin minaredeki sorunlardan dolayı olduğunu açıkladı.Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılında 722 bin 420 TL’ye ihale ettiği tarihi Mahmut Çelebi Camii, yüklenici firmaya 2 Şubat 2018’te teslim edilmişti.

Tarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuş

Bursa Valiliği, İznik ilçesinde tadilatı duran Mahmut Çelebi Camii’nin minaredeki sorunlardan dolayı olduğunu açıkladı.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılında 722 bin 420 TL’ye ihale ettiği tarihi Mahmut Çelebi Camii, yüklenici firmaya 2 Şubat 2018’te teslim edilmişti. Caminin restorasyon çalışmalarının ödenek yetersizliğinden durduğu iddialarına Bursa Valiliği tarafından açıklık getirildi.
Bursa Valiliği konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada tadilatın durmasının ödenek yetersizliğinden değil, minarede meydana gelen sorunlardan kaynaklandığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce restorasyonu yaptırılmakta olan Mahmut Çelebi Camii ile ilgili çalışmalar esnasında minarenin büyük sorunları nedeniyle kurul tarafından teknik rapor istenmiş ve hazırlanarak kurula gönderilip, uygun görülen rapora göre istenen minare restorasyon projesi hazırlanmaktadır. Söz konusu restorasyon ile ilgili herhangi bir ödenek sorunu bulunmamaktadır” denildi.

Tarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuş

Tarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuş

Tarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuş

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