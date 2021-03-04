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Tarihi değiştirecek iddia: Selçuklu saraylarından ilki Sivas'ta olabilir!

04.03.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Tarihi değiştirecek iddia: Selçuklu saraylarından ilki Sivas'ta olabilir!

Selçuklu saraylarından ilkinin Sivas'ta olma ihtimali bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Alim Yıldız, iddiasını 'Kale Projesi' kapsamında ulaşılan buluntulara dayandırdığını söyledi. Ortaya çıkarılan parçaların çok değerli olduğunu söyleyen Yıldız, kazının devam etmesi durumunda tarihe daha çok ışık tutabilecek bulgulara ulaşılabileceğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 'Kale Projesi' kapsamında yapılan kazılarda elde edilen buluntular ışığında, Selçuklu saraylarından ilkinin Sivas'ta olma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Sivas Belediyesi tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde başlatılan 'Kalesi Projesi'nde ortaya çıkarılan Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait 42 bin buluntu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarında sergilenmeye başlandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediyesi tarafından Sivas Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ve Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Eser danışmanlığında hazırlanan 'Sivas Kalesi Projesi' kapsamında çıkarılan eserleri yerinde inceledi.

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İncelemeden sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bilgin, projenin Sivas için önemli olduğunu belirterek, tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı.

Bilgin, "Cumhuriyetin 100'üncü yılına kadar bu eseri ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. 2023 yılında, 'Kale Projesi'nin tüm altyapısını sağlayarak Sivas'a kazandırmak istiyoruz. Proje tamamlandığında da Sivas'ın tarihine ışık tutacak ve o bölgeden çıkacak eserlerin sergileneceği bir müzeyi de şehrimize kazandıracağız. Burada temel amaç hem Sivas'ın tarihini ortaya çıkarmak hem de kültürel manada katkı sağlayacak bir eser ortaya koymak. Çok değerli Rektörümüz, hocalarımız ve diğer kurum müdürlerimiz olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'ÜÇ SELÇUKLU SARAYINDAN İLKİ SİVAS'TA OLABİLİR'

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Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise "Üniversiteler bulunduğu şehirle ilgili çalışma yapması gereken kurumlardır. Şehrin kültürünü, tarihini ortaya çıkarmak için çalışmalar yıllardır yapılıyor. Erdal Hocam da yıllardır bu işlerin başında. Divriği'de çalışmalar yaptı. Burada bulunan parçalar Selçuklu tarihi açısından önemli parçalar. İnşallah kazı devam ettiği sürece bunları daha iyi göreceğiz. Yine hocamızın söylediği bir şey var; üç Selçuklu sarayından ilkinin Sivas'ta olma ihtimali bulunuyor. Bu tarihi açıdan önemli bir bilgi. Belediye başkanımıza, fakültemize ve bölümümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Laboratuvarlarda 65 eser sergilenirken, yıkanması, çizimleri ve hamur işlemeleri büyük titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen verilerin ise kitap aracılığıyla bilim dünyası ile paylaşılması planlanıyor.

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DHA

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