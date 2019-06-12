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Tarihi Develi Kalesi'nde baz istasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde bulunan ve bazı duvarları yıkılan tarihi Develi Kalesi, 24 yıldır baz ve televizyon verici istasyonu olarak kullanılıyor.

Tarihi Develi Kalesi'nde baz istasyonu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesinde bulunan ve bazı duvarları yıkılan tarihi Develi Kalesi, 24 yıldır baz ve televizyon verici istasyonu olarak kullanılıyor.
İlçenin batısında tepe üzerinde bulunan ve geçmişte Selçuklular ile Bizanslılar tarafından kullanıldığı belirtilen Develi Kalesi'nden günümüze iki yarım daire şeklinde burç ve iç surların güneyinde bulunan iki dikdörtgen burç ile bazı sur duvarları ulaştı. Özellikle Selçuklular döneminde yeni eklemeler yapılarak genişletilen, Osmanlı hakimiyetinden sonra önemini kaybeden kale, iç kale, iç sur ve dış surlardan oluşuyor. Develi'nin stratejik bir noktada yer alması nedeniyle birçok tarihi olaya tanıklık eden tarihi kale, 1995 yılından bu yana aynı zamanda baz ve televizyon verici istasyonu olarak kullanılıyor.
Araştırmacı yazar Kadir Özdamarlar, kalenin geçmişte defineciler tarafından tahrip ve talan edildiğini, bazı duvarlarının yıkıldığını söyledi. Özdamarlar, kalenin günümüze büyük oranda tahrip olarak geldini belirtti. Özdamarlar, "Kalenin tahrip olan yerlerini şimdi şimdi baz istasyonu ve televizoyn verici istasoynu aldı. Burası aslında kültürel bir mirastır; ama definecilerden korumamız mümkün olmuyor. Burasını talan ediyorlar. Ben burayı çocukluğumdan beri biliyorum. Gece yarısı bakardık ellerinde fenerlerle, kazma, kürek kalenin burçlarını kazmışlardı. Kaleden define çıkarmaya çalışırlardı. Maalesef günümüzde böyle kötü bir şekilde" dedi.

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Tarihi Develi Kalesi'nde baz istasyonuTarihi Develi Kalesi'nde baz istasyonuTarihi Develi Kalesi'nde baz istasyonuTarihi Develi Kalesi'nde baz istasyonu

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