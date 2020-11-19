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Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasına ev hapsi cezası

19.11.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasına ev hapsi cezası

Adana’da, sosyal medya hesabından özel izinle ’T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi’ ismiyle bir gazete kurduklarını ilan ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanan şahıs ile babasına, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla ev hapsi tedbiri uygulandı.İsmail D.

Adana’da, sosyal medya hesabından özel izinle ’T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi’ ismiyle bir gazete kurduklarını ilan ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanan şahıs ile babasına, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla ev hapsi tedbiri uygulandı.
İsmail D. isimli şahıs yaklaşık 2 ay önce özel izinle ’T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi’ ismiyle bir gazete kurduklarını ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gazetesi isim tescil (alındı) belgesi iznini T.C. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan almıştır" diyerek paylaşımda bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığının isminin kullanılmasının yanı sıra sosyal medyada ’Türkiye Cumhuriyeti Gazetesi ismiyle’ bir de sayfa oluşturuldu. Sayfada gazetenin logosunda Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılırken, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan 11 kişi de Yüksek İstişare Kurulu adıyla yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.
Bu paylaşımların ardından Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından, “Cumhurbaşkanlığı Gazetesinin kurulduğuna’ ve bazı şahısların bu gazetenin ’istişare kuruluna atandığına’ ilişkin yapılan paylaşımların tamamı gerçek dışı ve hayal ürünüdür” yazılı açıklamasında bulunuldu. Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis yaklaşık 2 ay önce yaptığı teknik ve fiziki takipte iddiaya göre tarihi eser kaçakçılığını Cumhurbaşkanlığı ismini kullanarak gazete çıkarmaya çalışan İsmail D. ve babası Haşim D.’nin yaptığını tespit etti. Polis takip yaparken Muş’a tarihi eser gönderildiğini belirleyerek burada yaptığı operasyonda Roma dönemine ait 125 sikke, 7 tarihi obje ele geçirdi. Polis 17 Kasım günü şafak vakti de zanlıları yakalamak için 7 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında baba ve oğlu gözaltına alındı. Firar olan bir zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı. Zanlıların ev, işyeri ve otomobilinde yapılan aramalarda farklı kurumlara ait 8 kaşe, 6 farklı araç görev kartı, farklı isimlere ait 4 personel basın kartı, farklı isimlere ait 44 ‘Türkiye Polis Gazetesi’ yetki belgesi, 19 basın yeleği, 1 tepe lambası, 1 megafon siren, 1 telsiz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İsmail D.’nin, savcılıktan aldığı izinle ‘Türkiye Polis Gazetesi’ ve ‘Türkiye Jandarma Gazetesi’ adında iki gazete kurduğu, iki derneğin başkanlığını yaptığı öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen ve İsmail D.’ye ait olduğu belirlenen ‘Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği’ fahri üyesi olduğunu belirtir kimlik kartı da sahte olup olmadığının belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail D. ile babası Haşim D., çıkarıldıkları mahkemece ‘tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi. İsmail D., ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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