HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihi eser operasyonundan cephanelik çıktı

Tarihi eser operasyonundan cephanelik çıktı

05.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarihi eser operasyonundan cephanelik çıktı

Adana’nın Pozantı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Adana’nın Pozantı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Evlerinde Kalaşnikof tüfek, el bombaları, mayın, roket mühimmatı ve tüfek bombası çıkan şahıslardan biri hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden de işlem başlatıldı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Dağdibi Mahallesi’nde ikamet eden H.A. isimli şahsın evinde uzun namlulu silah, tarihi eser bulundurduğu, N.U. ve B.Ş. isimli şahıslarla kaçak kazı yapacakları bilgisi alınması üzerine Tömsü Yaylası mevkisinde yapılan operasyonla şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
H.A. isimli şahsın kullandığı 3 ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 14 adet savunma tipi el bombası, 1 adet taarruz tipi el bombası, 6 adet dinamit lokumu, 68 adet fünye, 1 adet anti personel mayın, 1 adet eğitim roket mühimmatı, 1 adet m262 tüfek bombası, 8 adet saniyeli fitil, 1 adet 7,62 mm Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet toplu tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 21 adet ruhsatsız av tüfeği (tarihi eser niteliğinde olanlar mevcut), 1 adet havalı tüfek, 1 adet silah dürbünü, 12 adet av tüfeği namlusu, 7 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet toplu tabanca gövdesi, 1 adet dedektör, 257 adet 7,62 mm. mühimmat, 265 adet 9 mm. tabanca mühimmatı, 55 adet plastik toplu tabanca fişeği, 46 adet toplu tabanca fişeği, 20 adet 7,62 mm mavzer mühimmatı, 38 adet av tüfeği fişeği, 69 adet av kapsülü, 145 adet plastik toplu tabanca fişeği, 7 adet 1 ABD doları, 36 adet değişik tarihli Zaman gazetesi, 125 adet tarihi eser nitelikli taş obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel, 189 adet tarihi eser niteliği taşıyan madeni sikke, 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan kağıt para, 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan bakır/gümüş tepsi, 24 adet tarihi eser niteliği taşıyan küp, 5 adet dağ keçisi boynuzu, 5 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Şüpheli şahsın evinde dağ keçisi boynuzu bulunması nedeniyle 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet’ten 83 bin 310 lira ruhsatsız av tüfeği bulunması nedeniyle 18 bin 186 lira olmak üzere toplam 101 bin 496 lira idari para cezası uygulandı.
Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Arama sonucu ele geçirilen el bombası, mayın, dinamit gibi patlayıcı maddelerin İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timince (PAMİT) gerekli numuneler alındıktan sonra imha edileceği belirtildi.
Ayrıca H.A. isimli şahsın ikametinde ele geçirilen bir dolarlardan 1 adedinin F serisi olması ve 36 adet Zaman gazetesi bulunması nedeniyle şahıs hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
CHP'li Girgin'den Gültekin'e suç duyurusuCHP'li Girgin'den Gültekin'e suç duyurusu
5 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!5 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında kapıya asılan kelepçe olay oldu

Kapıya asılan kelepçe olay oldu! Altaylı'dan sert tepki

Bolu Valiliği duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Valilik duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü

Bir ilde sevindiren görüntü! Harita yeşile döndü

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.