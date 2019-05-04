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Tarihi hamamda geleneksel tekstil sanatları sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 20:18 | Son Güncelleme

Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 700 yıllık geçmişe sahip Selçuk Hamamı'nda Geleneksel Tekstil Sanatları Sergisi açıldı - Restore edilerek kültür turizmine kazandırılan tarihi hamamda 21 kadın sanatçının 33 eseri sergilendi

Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 700 yıllık geçmişe sahip Selçuk Hamamı'nda Geleneksel Tekstil Sanatları Sergisi açıldı.

Geleneksel tekstil ve el sanatlarının yaşatılması amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın akademisyenler ve bağımsız sanatçılar tarafından 2019 yılında kurulan "Elibelinde" kadın grubunun ikinci sergisi, 700 yıllık geçmişe sahip Selçuk Hamamı'nda yapıldı.

Tarihi hamamda açılan Geleneksel Tekstil Sanatları Sergisi'nde, 21 kadın sanatçının 33 eseri sergilendi.

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Müze Müdürlüğü, Stratonikeia Eskihisar Kültür Dayanışma Derneği tarafından desteklendi.

Serginin açılışında konuşan Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Stratonikeia Antik Kenti'nde dikkat çekici faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi. Kentte sadece kazı çalışması yürütülmediğini belirten Çiçek, "Antik kentlerin sadece ayağa kaldırılması yetmiyor, aynı zamanda buraların yaşanılır hale getirilmesi de önemli. İçi boş kalan antik kentler birkaç yıl sonra eski haline dönebiliyor. Bu nedenle buralarda gerçekleştirilen bu tür etkinlikleri önemsiyoruz.” dedi.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de bölgede planı tam bilinen en erken Türk hamamı görünümündeki yapıda giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, traşlık ile odunluk kısmına kadar her bölümünün bulunduğunu dile getirdi. Tarihi hamamın bir benzeri olmayan, bölgenin en önemli yapısı olduğuna işaret eden Söğüt, geleneksel tekstil sanatları eserlerinin sergilenmesinin hamamın yaşanabilirliğine anlam kattığını aktardı.

Elibelinde grubu kurucusu Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca ise grubu Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ile kurduklarını söyledi.

Türk kültür sanatını yaymak, yaygınlaştırmak ve tanıtmak amacıyla yola çıktıklarına dikkati çeken Okca, "Bugün gezmiş olduğunuz sergide kilim okuma tekniği, baskı tekniği, çaypala dokuma tekniği, keçe tekniği, ağaç baskı tekniği, kumaş dokuma tekniği gibi farklı tekniklerden ortaya çıkan eserlerimiz bulunmakta." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çiçek, Söğüt ve Okca serginin açılışını yaparak katılımcılara sergideki çalışmalara hakkında bilgi verdi.

Sergi, 30 Haziran'a kadar açık kalacak.

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