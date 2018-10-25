TARİHİ IRGANDI ÇARŞILI KÖPRÜ'DE, UNUTULAN EL SANATLARI YAŞATILIYOR

BURSA'da, doğal afetler ve savaşlara direnerek şehrin tarihine tanıklık eden 576 yıllık Irgandı Çarşılı Köprüsü, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatıyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler, 20 civarında atölye ve dükkanın bulunduğu dere üzerindeki Çarşılı Köprü'de alışveriş yaparken tarihe yolculuğa çıkıyor. Irgandı Çarşılı Köprü, Osmanlı Padişahı II. Murad devrinde, 1442 yılında, kentin içinden geçen Gökdere üzerinde yaptırıldı. 18'inci yüzyılda sel baskınında kısmen yıkılan Irgandı Köprü'nün çarşı kısmı, 1855 depreminde ise tamamen hasar gördü. Ardından üstü açık bir çarşıya dönüştürülen köprü, 1922 yılında, Kurtuluş Savaşı sırasında, işgal kuvvetleri tarafından dinamitlerle yıkıldı. 1949'da dükkansız bir şekilde betonarme olarak onarılan köprü, 1988 yılında tekrar restore edildi. Aralıklarla devam eden çalışmalarda köprünün rekontsrüksiyonu 2004 yılında tamamlanarak tekrar çarşılı köprü haline geldi. 20 ATÖLYE VE DÜKKAN BULUNUYOR Osmanlı İmparatorluğu döneminde yorgancı ve bakırcı gibi zanaatkarların faaliyetlerini yürüttüğü köprüde şimdi 20 ayrı dükkanda el yapımı takılardan dokuma halılara, tezhip eserlerinden ebruya kadar pek çok sanat ve el işçiliği kolu yer alıyor. Benzerleri Dünya'da sadece Bulgaristan'ın Lofça kenti, İtalya'nın Floransa kenti ve Venedik kentinde bulunan 40 metre uzunluğunda, 4.75 metre genişliğindeki Irgandı Çarşılı Köprü, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri. Ziyaretçiler, çarıkçılık, dokumacılık gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığı Çarşılı Köprü'de alışveriş yaparken tarihe de yolculuğa çıkıyor. 2004 yılındaki restorasyonun ardından kullanıma açılan dükkanların ilk kiracılarından olan Arife Aktuğ, Köprümüzde çini, hat, ebru, minyatür gibi sanatlar icra ediliyor. 2005 yılında o zamanın Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde burası tekrardan sanat köprüsü haline getirildi ve bizlere cüzi bir miktarla kiralandı. Şimdi pek çok sanatçı burada çalışmalarını yapıyor. Eskiden ise yorgancı, bakırcı gibi esnaflar görev yapıyorlardı dedi. Görüntü Dökümü ------------------------ -Köprüden drone ile görüntüler -Dükkanlar ve tezgahlardan detaylar -Alışveriş yapan turistlerden detaylar -Arife Aktuğ ve Cem Emir ile röportaj Süre 5.18 Boyut 594 MB Haber-Kamera Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ BURSA, (DHA)



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