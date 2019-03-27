Tarihi kalede kaçak kazı yaparken yakalandılar

Konya'nın Bozkır ilçesinde birinci derece sit alanı olan tarihi kalede kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hacılar Mahallesi'nde bulunan, birinci derece sit alanı olarak korunan Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda S.A, D.A, F.A, A.Ö. ve M.K'yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada, bir dedektör, bir ruhsatsız av tüfeği, iki bıçak, iki el feneri, bir kürek ve sırt çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemler için karakola götürüldü.

