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Tarihi Kentler Birliği’nden Zeytinburnu Belediyesi’ne ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:56 | Son Güncelleme

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Zeytinburnu Belediyesi uygulama kategorisinde, Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu/ Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu ile ödüle layık görüldü.Tarihi Kentler Birliği(TKB) desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu kapsamında, 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında dereceye giren belediyelere ödülleri verildi.TKB tarafından üye belediyeler arasında kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla, Şubat 2001 tarihinde alınan kararın ardından verilmeye başlayan ödüller bu yıl da sahiplerini buldu.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Zeytinburnu Belediyesi uygulama kategorisinde, Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu/ Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu ile ödüle layık görüldü.
Tarihi Kentler Birliği(TKB) desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu kapsamında, 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında dereceye giren belediyelere ödülleri verildi.
TKB tarafından üye belediyeler arasında kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla, Şubat 2001 tarihinde alınan kararın ardından verilmeye başlayan ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Jürisi 36 belediyeden 36 uygulama, 24’ü de proje dalında olmak üzere 60 projeyi değerlendirdi.
Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, İstanbul Zeytinburnu Belediyesi uygulama ödülleri kategorisinde, Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu/ Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu ile ödüle layık görüldü.
"Ödül gerekçesi"
Ödül gerekçesi ise şöyle açıklandı: “ Zeytinburnu Belediyesi’ne içinde çok sayıda anıtsal yapının da bulunduğu bir alanda kentsel ölçekte sürdürülmüş geniş kapsamlı koruma programları ve bütüncül tasarım yaklaşımları nedeniyle uygulama ödülü verildi.”
"Teşvik edici"
Ödülün ardından konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çiçeği burnunda bir belediye başkanı olduğunun hatırlattı.
Diğer çiçeği burnunda belediye başkanlarından farkının 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi’nde emeği olması olduğunu açıklayan Arısoy,“ Ödül aldığımız proje merhum bilge mimar Turgut Cansever’in yönlendirmesiyle 2000 yılında başladı. Ödül almak bize nasip oldu. Geçmiş dönem belediye başkanımız ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma bu ödülü alıyorum. Gerçekten teşvik edici bir ödül, emeği geçen herkse teşekkür ediyorum. Bu ödülü bizzat almak istedim, teşvik ediciliğin yaygınlaşması ve görünürlüğün artması için” dedi.

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