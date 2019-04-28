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Tarihi Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

MARDİN'de yaşayan Süryaniler, tarihi Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinlerle Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de yaşayan Süryaniler, tarihi Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinlerle Paskalya Bayramı'nı kutladı. Sabahın erken saatlerinde çocukları ile birlikte kiliseye gelen Süryaniler, girişte mum yakarak dua etti. Ayin süresince erkek ve kız ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okuyarak ayine katıldı. Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz’ün yönettiği ayine katılanlar, özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler, gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı. İncil'den okunan bölümlerle başlayan ayin, yaklaşık 3 saat devam etti. 50 gün oruç tutan ve bu süre içinde hayvani gıda yemeyen Süryanilere, kilise çıkışında Hz. İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurta ikram edildi. Kırklar Kilisesi'ndeki ayin bitiminde kilisenin avlusunda Vali Mustafa Yaman ve il protokolünün de katıldığı kutlamalar devam etti. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Paskalya Bayramı'nın Hristiyan alemi için önemli bir gün olduğunu ve Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini söyledi. Özmen, "Bu tarihi korumak, bu tarihe sahip çıkmak, tarihle birlikte birbirimize ve insanımıza sahip çıkmak, hepimizin asli görevidir. Türkiye'mizde yaşayan Müslüman, Hristiyan ve ne olursa olsun Türkiye vatandaşı olarak herkesi mutlu, müreffeh ve sevinçli olarak görmek bizim temennimiz ve duamızdır" dedi. Süryanilerin bayramını tebrik etmeye gelen vatandaşlardan Emin Hazar ise "Bayramlar, birlikte yaşamanın ve ortak sevinçlerin paylaşıldığı kutsal değerlerimizdir. Bir kültür kenti olan Mardin’imizde, dünyanın mumla aradığı demokrasi, binlerce yıldan beri, tüm doğallığıyla halkımızın yaşam kültürü olarak sürmektedir. O nedenledir ki bizim bayramlarımız; tarihselleşmiş hoşgörü ve sevgi bağlarımızı insansal, inançsal olarak daha da güçlendirmektedir. Mardinliler için dinsel bayramlar, özgün kentsel bir kültürdür. Dünyanın barışa muhtaç olduğu, ülkemiz ve coğrafyamızın, içinde bulunduğu nazik bir süreç yaşıyoruz. Tanrıdan dileğim, kan ve barutla sınanan halkların, yapay çelişkilerinin sonlanması ve küresel sömürü çarklarının kırılmasıyla, barışı ve kardeşliği kutsayan insanlığın galip gelmesidir. Bu anlayışla tüm Mardinlilerin, özellikle de komşularımın ve Hristiyan kentlilerimin, Paskalya Bayramını içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.

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