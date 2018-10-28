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Tarihi külliyede ticaret kadınlara emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Hatay'ın Payas ilçesinde 444 yıllık Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi'ndeki 60 dükkanı işleten kadınlar, el emeği yöresel ürünler satarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Esnaf kadınlar her cuma bir araya gelerek, hayırlı kazançlar için "bereket duası" geleneğini de sürdürüyor

OZAN EFEOĞLU - Hatay'ın Payas ilçesindeki 444 yıllık Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi'ndeki 60 dükkanın işletmecisi kadınlar, el emeği yöresel ürünler satarak hem aile bütçelerine hem de turizme katkı sağlıyor.

Tarihi dokusuyla İstanbul Kapalı Çarşı'yı andıran, 1574 yılında inşa edilen Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi'ndeki dükkanları sadece kadınlar çalıştırabiliyor.

Hac ve İpek Yolu kervanlarının buluşma noktasında yer alan ve 2013'te restore edilmesinin ardından buradaki 60 dükkanın kiralama yöntemiyle tahsis edildiği esnaf kadınlar, atkı ve bere gibi el işi ürünleri, hazırladıkları hediyelik eşya ile çeşitli yöresel yemekleri tarihi dokunun gölgesinde satışa sunuyor.

Kadınlar her cuma "dua kubbesi" olarak adlandırılan alanda bir araya gelerek, hayırlı kazançlar için "bereket duası" geleneğini de sürdürüyor.

Payas Kaymakamı Polat Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, külliyenin, ilçenin önemli turistik alanları arasında yer aldığını söyledi.

Külliyede hayata geçirdikleri çalışmanın kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla örnek teşkil ettiğini vurgulayan Kara, "Amacımız, kadınların kendi el becerilerini gelir kapısı haline getirmeleri. Külliyemizin restorasyonu tamamen aslına sadık kalındığı için yapıldığı zamanda dükkan olarak tasarlanan her yer yine aynı şekilde restore edildi ve faaliyete geçirildi. 60 dükkanımız var. Böyle bir imkan sağlandığı için hanımlarımız fevkalade memnun." ifadesini kullandı.

- "Hayalime kavuştum"

İşletmeci Özlem Merter ise sadece kadınların çalıştığı bir ortamda daha rahat hareket edebildiklerini dile getirerek, "Burası üretmek isteyen, gerçekten hizmet etmek isteyen kadınlara sunulmuş ata yadigarı bir yer. Biz böyle bir imkan sunulduğu için çok memnunuz. Külliyenin içerisinde bir cami var, burada çalışıp içeride ibadetimizi de yapabiliyoruz. Bizim ihtiyacımız olan her şey var. Çocuklarımız da geliyor gözümüzün önünde oluyorlar, biz gayet memnunuz." diye konuştu.

Elif Oral da iş yerleri sayesinde aile bütçelerine katkı sağladıklarını, dükkan sahiplerinin kadın istihdamına destek olduğunu da anlattı.

Dükkan sahibi olma hayaline kavuştuğunu dile getiren Oral, kendilerine verilen desteğe teşekkür etti.

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