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Tarihi medrese el yazması eserlere ev sahipliği yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Osmanlı payitahtı Bursa'da hanedana ait en büyük türbe topluluğunun yer aldığı Muradiye Külliyesi bünyesinde bulunan ve önemli ilim adamları yetiştiren medrese, restorasyonun ardından 9 aydır Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak hizmet veriyor - El yazması Kur'an-ı Kerimler, dua kitapları, Dede Korkut hikayeleri, hat ve tezhip sanatı örneklerinin sergilendiği müze, akademisyen ve tez öğrencilerinin araştırmalarına da ev sahipliği yapıyor - Müzenin sorumlusu Tuğba Aydın: - "Sadece vatandaşlar değil, akademisyenler ve tez çalışması yapan öğrenciler de araştırma yapmak için müzeye geliyor. Ocak ayında açılmasına rağmen 9 ayda 60 bini aşan ziyaretçi potansiyeline sahibiz"

SİNAN BALCIKOCA - Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'da, hanedana ait en büyük türbe topluluğunun yer aldığı Muradiye Külliyesi bünyesinde 9 ay önce açılan Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesinde en eskisi 1772 yılına ait el yazması dua kitapları, Kur'an-ı Kerimler, Dede Korkut hikayeleri, hat ve tezhip sanatı örnekleri sergileniyor.

Osmanlı Devleti'nin 6'ncı padişahı Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426 yıllarında yaptırılan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne de dahil edilen külliye; cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbeden oluşuyor.

Muradiye Külliyesi'ni meydana getiren yapılar topluluğunun önemli bir parçası olan medrese, Türk-İslam coğrafyasının önemli eğitim kurumlarından biri olarak biliniyor.

Yüzyıllar boyunca birçok ilim adamı yetiştiren, Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla Gürani'nin de müderrisliğini yaptığı medrese, restorasyonun ardından Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak hizmet veriyor.

En eskisi 1772 tarihli, çoğunluğu el yazması 475 parça eserin sergilendiği müzeye, tez araştırmaları için akademisyenler ve öğrenciler de geliyor.

- "Sanat eserlerinin örnekleri müzede mevcut"

Müzenin sorumlusu sanat tarihçisi Tuğba Aydın, AA muhabirine, medresenin farklı zamanlarda onarımlardan geçtiğini söyledi.

Medresenin uzun yıllar Verem Savaş Dispanseri ve Kanser Erken Tanı Merkezi olarak sağlık hizmetlerinde kullanıldığını dile getiren Aydın, 2014'te Büyükşehir Belediyesince restorasyona başlandığını anlattı.

Restorasyonun ardından Bursa'ya kazandırılan müzenin konusu itibarıyla Türkiye'de bu anlamda önemli örnekler arasında sayıldığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Muradiye Medresesi, 2. Murad tarafından 1425-1426'da yaptırılan külliyenin parçasıdır, bir eğitim binasıdır. Zamanında önemli ilim adamları burada yetişti. Molla Gürani, 2. Murad'ın tayini ile burada müderrislik yapmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmed'e hem hocalık hem de Bursa kadısı olarak görev yapmıştır. Medrese binası 14 odadan oluşuyor. Bunun 10 odası ziyaretçilerin izlenimine sunuldu. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, bunun dışında okuma kitapları, el yazmalar, Dede Korkut hikayeleri, dua kitapları ve Osmanlı el sanatının örnekleri görülmektedir. Ebru, tezhip, ciltçilik ve hat gibi sanat eserlerinin örnekleri müzede mevcuttur."

Aydın, müzede Sultan 1. Murad'ın sanduka örtüsü ve Bursa'da medfun diğer padişahların isimlerinin yazılı olduğu levhaların da sergilendiğini aktardı.

Ziyaretçilerin, müzedeki eserlerin nasıl yapıldığına dair görüntüleri izleyebildiğini ifade eden Aydın, "Ayrıca, yapım malzemeleri de sergileniyor. Sadece vatandaşlar değil, akademisyenler ve tez çalışması yapan öğrenciler de araştırmaları için müzeye geliyor. Ocak ayında açılmasına rağmen 9 ayda 60 bini aşan ziyaretçi potansiyeline sahibiz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa "Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi"

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