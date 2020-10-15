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Tarihi Mısır Çarşısı’nda korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Tarihi Mısır Çarşısı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Tarihi Mısır Çarşısı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan’ın katıldığı denetimlerde esnaf sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarıldı.
Fatih Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirler kapsamında İstanbul’un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan tarihi Mısır Çarşısı denetlendi. Fatih İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan ve beraberindeki heyet, çarşıda esnafı ve gelen ziyaretçileri sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyardı.

"Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşıdaki denetimlerimizi ekstra önemsiyoruz"
Konuyla ilgili konuşan Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, “Şimdi burada maske, mesafe ve hijyen kurallarını ciddi önemsiyoruz. Çünkü burası turizmin aynı zamanda İstanbul’un kalbi merkezi olan bir noktadayız. Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşıdaki denetimlerimizi ekstra önemsiyoruz. Çünkü alan açısından havalandırması biraz daha az olan dışarı açılan noktaları daha az sayıda olan bir alandayız. Müşterilerin uyması dükkan sahiplerinin uyması bizim için burada ticaretin devam etmesi önemli. Neredeyse her gün bu denetimlerin yapılması sağlanıyor. Burada ekip arkadaşlarımız, polis, zabıta arkadaşlarımızın desteğiyle her birinin kendi iş yükleri arasında mutlaka sahiplenerek İçişleri Bakanlığımızın kuralları gereği süreci devam ettiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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