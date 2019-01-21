COTABATO CITY (AA) - Filipinler'in güneyindeki Moro Müslümanlarına daha kapsamlı bir özerklik sağlanmasını öngören referandumda, oy sayım işlemi sürerken resmi olmayan sonuçlara göre Cotabato ve Isabela şehirleri "Evet" yönünde oy kullandı.

Filipinler'de Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut yapıdan çok daha kapsamlı özerklik sağlayacak yasa için yapılan referandumda, resmi olmayan sonuçlara göre Cotabato ve Isabela şehirlerinden "Evet" oyu çıktı.

Cotabato ve Isabela, mevcut Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) bünyesinde yer almayan ve kampanya boyunca kritik noktalar arasında gösterilen şehirler olarak öne çıkıyordu.

Şehirler, bu sonuçlar doğrultusunda Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) bünyesine dahil olacak.

Moro bölgelerinde yapılan referandumda, mevcut ARMM bölgesinde yaşayan Morolara, BARMM'a dahil olup olmayacakları soruldu.

ARMM'de yer almayan bu iki şehirde yaşayanlara ise yeni kurulacak BARMM kapsamına girip girmeyeceklerine ilişkin oy vermeleri istendi.