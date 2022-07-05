HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihi su kemerine saygısızlık! Taşları söküp kovan dizdiler

Tarihi su kemerine saygısızlık! Taşları söküp kovan dizdiler

05.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Roma döneminden kalan su kemerini arıcılar mesken tuttu. Kemerin üzerine kovanları dizen arıcıların taşları söküp kovanları sağlamlaştırdığı görüldü. Yabani hayvanlar ile insanlardan kovanları korumak için tarihi yapının kullanıldığı düşünülüyor.

Tarihi su kemerine saygısızlık! Taşları söküp kovan dizdiler

İzmit'in Üçtepeler mevkisine, milattan sonra 2'nci yüzyılda, Roma İmparatoru Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius'un yaptırdığı su kemeri, Bizans ve Osmanlı döneminde de kullanıldı. Zamana ve mevsimsel şartlara bağlı bir bölümü yıkılan, 50 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindeki su kemerinin üst kısmına arıcılar, 30 kovan dizdi.

KEMERİN TAŞLARINI SÖKÜP KOVANLARI SAĞLAMLAŞTIRMIŞLAR

Kovanların yerleştirilmesi sırasında tarihi yapının tahrip edildiği fark edildi. Yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü. Hem altına hem de üzerine konulan tarihi taşlar ile kovanların sağlamlaştırıldığı gözlendi. Yabani hayvanlar ile insanlardan kovanları korumak için tarihi yapının kullanıldığı düşünülüyor.

tarihi-su-kemerini-tahrip-edip-uzerine-kovanlari-koydular_8237_dhaphoto2

tarihi-su-kemerini-tahrip-edip-uzerine-kovanlari-koydular_8237_dhaphoto7

tarihi-su-kemerini-tahrip-edip-uzerine-kovanlari-koydular_8237_dhaphoto9

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı'ndan Bayram genelgesi!İçişleri Bakanlığı'ndan Bayram genelgesi!
Yasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdüYasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdü
Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepkiÜmit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kovan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

Yemek borusu kanseri yapıyor! Bu yiyecekleri aç karna tüketmeyin

Yemek borusu kanseri yapıyor! Bu yiyecekleri aç karna tüketmeyin

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.