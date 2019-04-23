Tarihi yarımada çocukları ağırlıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurdun dört bir yanından gelen çocukları ağırlıyor.

Tarihi yarımadadaki Şehitler Abidesi, Şahindere ve 57. Piyade Alayı şehitlikleri, Conkbayırı, Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtlarını ziyaret eden öğrenciler duygusal anlar yaşıyor.

Ecdadın kabirleri başında dua eden öğrenci grupları, minnet duygularıyla atalarını yad ediyor.

Uşak merkez Turhan Akçay İlkokulu öğrencisi Beril Yangın, AA muhabirine, 23 Nisan'ı Gelibolu Yarımadası'nda geçirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şehitlikleri gezerken çok duygulandığını belirten Yangın, "Savaş döneminde yaşananları hayalimizde canlandırdık. Şehitlerimiz için çok üzüldüm ama buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Öğrencilerden İrem Tunca da bölgenin tarihi hakkında bilgi edindiklerini dile getirdi. Tunca, "Rehberimiz anlatırken 'Keşke o dönem yaşasaydım, askerlerimize yardım etseydim.' diye içimden geçti." ifadesini kullandı.

Bayram günü Çanakkale'de olduğu için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Muharrem Özdemir, "Bol bol dua ettim. Çok heyecanlıyım. Atalarımız bizim için savaşmış, onlara çok borçluyuz. Hepsine Fatiha okuduk." diye konuştu.

Mehmet Eren Koç da "Meçhul Asker Mezarı"nın hikayesini alan rehberinden dinleyince duygulandığını aktardı.

