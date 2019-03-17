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Tarihi Yarımada'ya deniz havuzu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan: - "Gençlerimiz için Samatya kıyısına deniz havuzları yapacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, ilçede özellikle gençlerin sportif alanlara ve faaliyetlere rahat ulaşması için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz için Samatya kıyısına deniz havuzları yapacağız." dedi.

Gençlerin denizle buluşacağı Deniz Havuzları Projesi'ni açıklayan Turan, gençlerin bu havuzlarda kontrollü ve güvenli bir şekilde yüzebileceğini anlattı.

En büyük hedeflerinin ilçede yaşayan gençlerin sportif alanlara ve faaliyetlere ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Turan, "Fatih'in bir tarafı surlar, bir tarafı da denizle çevrili ama gençlerin denize güvenli bir şekilde girmeleri için bir yer yok . Şu andaki en büyük düşüncemiz şu; denizde kontrollü olarak altından deniz suyunun geçtiği büyük bir platform oluşturmak. Gençler bu platformun üzerinde güneşlenip, denize girebilecek. Projemiz hazır, ilgili firmalarla da görüşme yapıyoruz. İnovatif bir iş olarak inşallah burada gençlerin kullanacağı yeni bir konsept olacak." diye konuştu.

Marmara Deniz'inde sahilin temiz olduğu iki üç nokta tespit edip bir havuzu ilk etapta kuracaklarını, ailelerin de çocuklarının can güvenliği ve emniyeti açısından rahat edeceğini aktaran Turan, deniz üzerinde ve deniz suyuyla doldurulacak havuzlarda güvenlik görevlileri ve cankurtaranların da hazır bulunacağını belirtti.

Ergün Turan, şöyle devam etti:

"Seçildiğim takdirde 1 Nisan'dan başlayarak Fatih'i ayağa kaldıracağız. Gençler şimdi de bazı yerlerden denize girebilir ama kumsal yok, taşların üzerinden geçmek zorundalar. Bunun getirdiği bir takım güvenlik zafiyetleri de var. Kontrollü havuz yapacağımız. Yüzer platform üzerinde bir alan olacak. Seçildikten son ilk işimiz bu projeyi hayata geçirmek. Biz Fatih'i tekrar yaşamın merkezi yapmak istiyoruz. Fatih bizim medeniyetimizin doğduğu yer. Sosyal dokuyu güçlendirmemiz lazım. Bunun için de gençlerin ve kadınların burada yaşantılarını kolay kılacak, keyifli hale getirecek yatırımlar ve icraatlarda bulunacağız."

Turan, en büyük hayalinin ilçeyi 5 yıl içinde kültürün, sanatın, bilimin, konuşulduğu bir yer haline çevirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan Fatih Samatya

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