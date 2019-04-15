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"Tarihimizi kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan öğrenecek değiliz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Tarihimizi, özellikle de kendi tarihini bile unutup mevki, makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Kendi soyunu unutanlardan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz"" - "Antalya'da da söylediğim gibi buna cüret edenlere gerekli dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Onların hadlerini bildirmek Türk milleti adına bizim görevimizdir. Biz ecdadımızla, tarihimizle gurur duyuyoruz çünkü bizim tarihimizde soykırım yoktur. Bizim tarihimizde sömürgecilik de yoktur. Biz tarihimizle ve ecdadımızla her zaman gurur duyuyoruz"

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarihimizi, özellikle de kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Kendi soyunu unutanlardan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz." dedi.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından fahri uluslararası ilişkiler doktora payesi takdim edildi.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, kendisine verilen fahri doktora dolayısıyla mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Erasmus programı kapsamında Polonya'dayken öldürülen Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'a Allah’tan rahmet, ailesine ve üniversite camiasına baş sağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Bu konuda gerekeni yapmak Bakanlığımızın en temel görevi ama bundan sonra soruşturmanın tüm boyutlarıyla açığa çıkması için ve bu cinayetin arkasındaki sebepler dahil tüm gerçeklerin aydınlığa çıkarılması için takibini yapıyoruz. Bunun peşini bırakmayacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının bir tezahürü oldu"

Konya'nın büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan önemli bir şehir olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Terör, radikalleşme ve hoşgörüsüzlük gibi küresel sınamalara verilebilecek en iyi yanıt, bu topraklarda inşa edilen büyük medeniyetimizin kodlarında saklıdır. Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısında, hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının ortak insani değerlerimize bir tehdit teşkil ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının bir tezahürü oldu. Bu tehditlere karşı dayanışma içinde ve kararlılıkla mücadele etmek şart olmuştur."

Bu anlayışla terör saldırısının hemen arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Yeni Zelanda'ya gittiklerini anlatan Çavuşoğlu, oradaki Müslümanlarla, tüm Yeni Zelanda halkıyla ve hükümetiyle olan dayanışmalarını gösterdiklerini bildirdi.

- "21. yüzyılın sorunlarının çözümü uzaklarda değil öz kültürümüzdedir"

Çavuşoğlu, hemen arkasından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları toplantısını İstanbul'da acil olarak topladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fakat sadece İslam İşbirliği Teşkilatını toplamak yetmez. Bu gelişme, herkesi tehdit eden trend karşısında tüm dünyayı ayağa kaldırmamız gerekir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu da olağanüstü toplanmaya çağırdık. 2 Nisan günü Genel Kurul'da yaptığım hitabımı Hazreti Mevlana'nın tüm insanlığı kucaklayan sözleriyle noktaladım. Hazreti Mevlana diyor ki, 'Hoşgörünün kulaklarıyla dinleyin, şefkatin gözleriyle görün, sevginin diliyle konuşun.' Bu mesajı, insanlığın vicdanının meclisi olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya anlatmak istedik. 21. yüzyılın sorunlarının çözümü uzaklarda değil değerlerimizde, zengin mirasımızda ve öz kültürümüzdedir."

Türkiye’nin, çatışma ve krizlerle kan kaybeden bir bölgede istikrar kalesi ve huzur adası olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde her kıtada etkin olmayı sürdüreceğiz. Toplam 242 dış temsilcilikle bugün dünyada 5'inci sıradayız. 9 sene önce Afrika’da sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı. Bugün Afrika kıtasında 42 büyükelçiliğimiz var. Bazılarının Türkiye’den rahatsız olmasının sebebi de budur."

- "Bizim tarihimizde soykırım yoktur"

Dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırmayı, barışa huzura katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçinden geçtiğimiz süreç maalesef bizi birçok tehdit ve sınamalarla da karşı karşıya bırakıyor. Kendimizi, ülkemizi buna hazırlamamız gerekiyor. Geçmişimizi, tarihimizi, ecdadımızı çok iyi öğrenip çok iyi anlatmamız lazım. Esasen bu bize yani geleceğimize de ışık tutar. Tarihimizi, özellikle de kendi tarihini bile unutup mevki, makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Kendi soyunu unutanlardan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz. Antalya'da da söylediğim gibi buna cüret edenlere gerekli dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Onların hadlerini bildirmek Türk milleti adına bizim görevimizdir. Biz ecdadımızla, tarihimizle gurur duyuyoruz çünkü bizim tarihimizde soykırım yoktur. Bizim tarihimizde sömürgecilik de yoktur. Biz tarihimizle ve ecdadımızla her zaman gurur duyoruz. Biz Alparslan'la, Alaaddin Keykubat'la, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ile Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman ile Abdülhamit Han ile gurur duyduk. Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz. O günden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bu ülkeye hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi her zaman saygıyla, sevgiyle, hakkın rahmetine kavuşanları da rahmetle yad ediyoruz. Biz tarihimizle de milletimizle de gurur duyuyoruz."

Tüm dünyada barış, huzur ve güvenlik için çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 hedeflerine istikrarla ve emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bölge Jandarma Komutanı Ercan Yaşin, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Selman Özboyacı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Konya Mevlüt Çavuşoğlu

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