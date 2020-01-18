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  4. Tarihin en pahalısı olarak satıldı! Tam 1,3 milyon dolar

Tarihin en pahalısı olarak satıldı! Tam 1,3 milyon dolar

DÜNYA HABERLERİ  | 18.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

İngiltere, gelmiş geçmiş en değerli 1 poundunu sattığını duyurdu. İngiltere’nin resmi makamlarınca yapılan açıklamada, İngiltere tarihinin “en pahalı 1 poundu” olarak nitelendirilen madeni para 1,3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı.

Tarihin en pahalısı olarak satıldı! Tam 1,3 milyon dolar

İngiltere’nin resmi makamlarınca yapılan açıklamada, İngiltere tarihinin “en pahalı 1 poundu” olarak nitelendirilen madeni para 1,3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı. Madeni paranın bu kadar değerli olma nedeni ise yalnızca 6 adet üretilmiş olması.

Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet üretilmesinin nedeni ise, kralın halktan olan Wallis Simpson’a aşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth’in babası olan George VI’ya devretmesi olarak biliniyor.

Madeni para 22 milimetre çapında ve 7.98 gram altından oluşuyor. (İHA)

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