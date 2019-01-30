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Tarım İl Müdürü Özen çiftçilerle nöbet tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı hava Antalya’da dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı hava Antalya’da dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan Antalya’da üreticiler, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için ’don’ nöbeti tutuyor.
Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Antalya’da çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor. Antalya İl Müdürü Mustafa Özen de, Aksu Kurşunlu Mahallesi’nde seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret etti. Üreticilerin nöbetine ortak olan Özen, çiftçi Turan Özalp ve Bilal Patır’ın serasında çay içip taleplerini dinledi.
Beraberinde Şube Müdürü İbrahim Irmak ve Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ile birlikte seraları ziyaret eden Özen "Allah seralarının başında don nöbeti tutan tüm üreticilerimize kolaylık versin. Hem nöbete ortak olmak istedik hem de bakanlığımızın desteklemelerini ve İl Müdürlüğümüzün projelerinden bahsettik. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Batı Akdeniz’de de nöbet vardı
Zirai don uyarısı sebebiyle Demre, Finike ve Kumluca’da örtü altı seralarda üretim yapan üreticiler seralarda sabahladı.
Meteorolojinin yaptığı uyarılar nedeniyle önlemini alan örtü altı seralarda üretim yapan üreticiler hava sıcaklığının 2 dereceye düşmesiyle ürünlerin don olayından olumsuz etkilenmemesi adına seralarda kurdukları odun, kömür sobalarını yaktı. Bazı üreticiler ise yağmurlama sistemlerini çalıştırdı.
Örtü altı üreticilerinden Yusuf Çoban, "Akşam yemeğimizi de sabah kahvaltımızı da serada yaptık. Ailecek bir sofrada olabilmek için eşim ve çocuklarımla birlikte serada kurduğumuz sofrada karnımızı doyurduk. Serada bulunan ürünler ihmale gelmiyor sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Bir anlık dalgınlık tüm emeklerimizin boşa gitmesi demek" açıklamasını yaptı.

Tarım İl Müdürü Özen çiftçilerle nöbet tuttu

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