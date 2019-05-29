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Tarım işçilerinin sağlığı Dilek ebeye emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Adana'da, tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede hemen her gün çadırları dolaşarak sağlık hizmeti vermeye çalışan Dilek ebe, hamile ve çocuklar başta olmak mevsimlik işçilerin sağlığı için çabalıyor - Yaptığı başarılı saha çalışmalarıyla "Yılın Ebesi" ödülünü alan Dilek Duru, Karataş ilçesinde 10 bin civarında kişiye hizmet veriyor - Dilek Duru: - "Hemen her gün 50 civarında çadırı ziyaret ediyoruz. Çadırlarda kalanların sağlık taramalarını gerçekleştiriyoruz"

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu Karataş ilçesindeki toplum sağlığı merkezinde ebe olarak görev yapan Dilek Duru, hamile ve çocuklar başta olmak üzere mevsimlik tarım işçilerinin sağlığı için çabalıyor.

Şanlıurfa başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen, hastaneye gitmekte sıkıntı yaşayan mevsimlik işçilerin takibini yapan Dilek Duru, yaptığı başarılı saha çalışmalarıyla Adana'da yılın ebesi ödülüne layık görüldü.

Dilek Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık meslek hayatının son 10 yılını Karataş ilçesinde geçirdiğini söyledi.

Karataş'ta görev yaptığı toplum sağlığı merkezinin bölge halkının yanı sıra ilçede yoğun olarak bulunan mevsimlik tarım işçisi ve Suriyelilere hizmet verdiğini dile getiren Duru, hemen her gün arkadaşlarıyla birlikte tarım arazilerinde yer alan çadırları dolaştıklarını kaydetti.

Hastaneye gidemeyen işçileri ziyaret ettiklerini aktaran Duru, "Hemen her gün 50 civarında çadırı ziyaret ediyoruz. Çadırlarda kalanların sağlık taramalarını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10 bin civarında tarım işçisi ve Suriyelinin takibini gerçekleştiriyoruz. Tek tek çadırları gezip bebeklere, yaşlılara hizmet verip, gerekli aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.

Yaptığı çalışmalarla Sağlık Bakanlığı tarafından Adana'da "Yılın Ebesi" seçildiğini vurgulayan Duru, aldığı ödülden büyük mutluluk duyduğunu, sorumluluğunun bundan sonra daha da arttığını kaydetti.

Duru, sorumluluk alanlarında takip ettikleri 600 civarında hamilenin olduğunu, çocukların da aşı takiplerini büyük bir titizlikle sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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