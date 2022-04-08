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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider kimdir? Ebubekir Gizligider ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

08.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider kimdir? sorusunun yanıtı Resmi Gazete'de 4 Bakan Yardımcısının görevden alındığı bilgisinin paylaşılmasının ardından merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Çıkan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider kimdir? Ebubekir Gizligider ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider kimdir? Ebubekir Gizligider ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Yeni Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider oldu. Peki Ebubekir Gizligider ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Konuya ilişkin bilgileri dizler için derledik.

TARIM VE ORMAN BAKANI YARDIMCISI EBUBE, KİR GİZLİGİDER KİMDİR?

Ebubekir Gizligider 25 Şubat 1979'da Nevşehir'de doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin ismi ise Elmas'tır.

Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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EBUBEKİR GİZLİGİDER NE MEZUNU?

Ebubekir Gizligider, avukattır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ebubekir Gizligider, serbest avukat olarak çalışmıştır.

EBUBEKİR GİZLİGİDER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Nevşehir İnsan Haklarını Koruma Derneği ile Kapadokya Çevre ve Kalkınma Derneği Kurucu Üyesidir.

Ebubekir Gizligider, 24. Dönemde Nevşehir Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ebubekir Gizligider, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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