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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayı yavrusunu biberonla besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğa Koruma ve Parklar Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) personelinin İzmit’te arazide bulduğu ayı yavrusunu biberonla besleyerek, "Ne yazık ki annesini kaybetmiş. Annesinin yerini tutamayız ama hayatını devam ettirebilmesi için beslenmesi gerekiyor, sağ olsun arkadaşlar bu konuda çok büyük gayret gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayı yavrusunu biberonla besledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abant Gölü Tabiat Parkı’nı ziyaret eden Pakdemirli, bir aylıkken bulunan ve şu an 2 aylık olan ayı yavrusunu biberonla besledi.

Ayı yavrusunu bakımının yapılması için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edileceğini belirten Pakdemirli, "Doğa Koruma ve Parklar Milli Parklar personellerimiz bu yavruyu İzmit’te arazide bulmuşlar. Ne yazık ki annesini kaybetmiş. Annesinin yerini tutamayız ama bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için beslenmesi gerekiyor; sağ olsun arkadaşlar bu konuda çok büyük gayretler gösteriyorlar.” değerlendirmelerinde bulundu.

ENDEMİK TÜR OLAN 'ABANT ALASI' ALABALIĞI GÖLLE BULUŞTU

Yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan Alaca baykuşunu doğal yaşam alanına bırakan Pakdemirli, endemik tür olan ve dünyada sadece Abant Gölü’nde yaşayan 300 Abant alası alabalığı yavrusu ile biri dişi üç adet yeşilbaş ördeğini de göle bıraktı.
Doğada hayvanlarla birlikte olmanın çok güzel olduğunu belirten Pakdemirli, bakanlığın görevlerinden birinin de doğal yaşam alanlarını geliştirmek ve korumak olduğunu, bu konuda DKMP personelinin sevgi ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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