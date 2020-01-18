Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil"

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açlık çekilen bir dünyanın kimse için güvenli olmadığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu"nun Tarım Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Tarımsal Kalkınma için Ticaret" konulu 4. ara oturumunda konuştu.

İnsan yaşamı için yegane kaynak olan tarım ürünlerinin ülkeler arasındaki krizlerden etkilenmemesi gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, tarımın, ekonomik, toplumsal, kültürel ve stratejik etkileri olan bir sektör olmasının yanı sıra her insanın yaşamına temas eden bir gücü bulunduğuna vurgu yaptı.

Pakdemirli, düzenlenen panellerde ticaret, sürdürülebilirlik, kırsal kalkınma ve gıda güvenliği gibi konuların müzakere edilmesine karşın göç konusuna değinilmediğini belirterek, uluslararası toplumun daha önce görülmemiş bir göç kriziyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

- "Türkiye mülteci akınlarının yükünü en çok çeken ülkelerden biri"

Pakdemirli, bugün dünya genelinde, yaklaşık 260 milyon göçmen, 71 milyonun üzerinde sığınmacı ve 25 milyon civarında mültecinin bulunduğunu hatırlattı.