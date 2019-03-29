Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alacak (2)

'HER ZAMAN BİZE DESTEK OLDUNUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aliağa'daki programının ardından Bergama'nın Kozak Mahallesi'ni ziyaret etti. Meydanda kendisini bekleyen ilçe sakinlerine seslenen Bakan Bekir Pakdemirli, "24 Haziran'da bize bir vize verdiniz. Bu vizenin adı 'Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılına kadar bu ülkeyi yönetsin' vizesiydi. Biz Allah razı olsun, ne zaman başımız sıkışsa size geldik ve sizden yardım talep ettik. Siz de her zaman bize destek oldunuz. 17 yıldır iktidarız ve bu iktidarımız devam ediyor. Dedik ki 'Koalisyon üretmeyen bir sistem getirelim, başkanlık sistemi getirelim' ona da destek oldunuz. Biz de sizlere 17 yıldır hizmet verme yarışı içerisinde koşturuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN OYUNA GELMEMESİ LAZIM'

Unutulmaması gereken bazı konular olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1970'li yıllarda sokaklarda anarşi geziyordu. Temel ihtiyaç maddesi ne varsa, salçası, yağı, her şeyi kuyruklara girip sırada alınıyordu. 80 yılında Turgut Özal geldi, bir anda her şey değişti. Türkiye altın mı, petrol mü buldu? Yok. Sadece iyi yönetildi, tek başına iktidar ile yönetildi. Tam dedik 'Zincirleri kırdık, prangalarımızdan kurtulduk. Tekrar gururlu bir devlet haline geldik', derken, 1990'lı yıllarda yeniden koalisyonların pençesine düştük. O nedenle Türkiye'nin oyuna gelmemesi lazım. Türkiye'de güçlü iktidar ile gitmemiz lazım. Bu nedenle mümkün mertebe seçimlerden kaçınmamız lazım. Son 16 yılda, 13 defa ister istemez seçime gittik. Her yıla bir seçim neredeyse. Artık seçim demek beklentilerin askıya alınması demek, seçim demek hükümetin de beklentilerinin askıya alınması, vatandaşın beklentilerinin askıya alınması demek."