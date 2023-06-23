HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kurban kesimi' genelgesi! 81 ile gönderildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kurban kesimi' genelgesi! 81 ile gönderildi

23.06.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban kesimi ile ilgili 81 ile genelge gönderdi. Genelgede, çevre ve su kaynaklarının korunması için kurban atıklarının çukurlara gömülmesi, kesim alanlarının içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının dışında kalacak şekilde belirlenmesi istendi. İşte genelgenin detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kurban kesimi' genelgesi! 81 ile gönderildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzasıyla, 'İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Amacıyla Kurban Bayramı Süresince Alınacak Tedbirler Hakkında' genelge yayımlandı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen genelgede; kurban satış ve kesim alanlarının, içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının dışında kalacak şekilde belirlenerek, içme suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmesinin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı. Kırsal yerleşim yerlerinde yer altı suyu ile kaynak suyu beslenim ve boşalım alanları içerisinde hayvan kesim faaliyetlerine müsaade edilmemesi, hayvan kesimi yapılacak yerlerde katı atıkların (iç organlar, dışkı, deri parçaları vb.) dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Ayrıca kötü kokuların oluşmasının, haşerat çoğalmasının ve altyapı tıkanıklığından kaynaklı su baskınlarının önüne geçilmesi istendi. Atıkların sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konularak ilgili belediye tarafından varsa düzenli depolama sahalarında yoksa da gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılarak bertaraf edilmesi gerektiği belirtildi. Sıvı atıkların (kan, idrar) ise katı atıklardan ayrı toplanarak mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği vurgulandı.

thumbs_b_c_f23385b05fff0b702764dfde61d5c0eb

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bayramda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi.

Açıklamada, kurbanlık hayvanların belirlenen kesim yerlerinde kesilmesi gerektiği, atıklar derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği belirtildi. Derinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin temasının önlenmesi gerektiği belirtildi.

Taze etlerin gıda ile temas amacıyla üretilmiş uygun malzemelerde taşınması gerektiği kaydedilerek, "Bu amaç için üretilmemiş çöp poşeti-kovası gibi gıda ile temasa uygun olmayan malzemelerle taşınması halinde bu malzemelerden istenmeyen maddelerin gıdaya geçişi söz konusu olabilmektedir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra eksi 18 santigrat derecede 6 ay saklanabilir. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda 1 yıl saklanabilir" denildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Hepsi ele geçirildiMSB bu fotoğraflarla duyurdu! Hepsi ele geçirildi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışıKılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı
Yeni parti kuruyorlar! İsmi belli olduYeni parti kuruyorlar! İsmi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
genelge Tarım ve Orman Bakanlığı kurban kurban kesimi

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

Aref borsada sihir mi yaptı?

Aref borsada sihir mi yaptı?

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.