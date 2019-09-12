HABER

Tarım ve ormancılıkta "politika belgesi" hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "(Tarım ve Orman Şurası) Şura sürecinde ortaya çıkacak sonuçlar, çalışmalar geçici olmayacak. Amacımız, Türkiye'nin tarım ve orman alanında gelecek 25 yılını kapsayacak bir politika belgesi oluşturmak"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 3'üncü Tarım ve Orman Şurası sürecinde ortaya çıkacak çalışmaların ve sonuçların geçici olmayacağını belirterek, "Amacımız, Türkiye'nin tarım ve orman alanında gelecek 25 yılını kapsayacak bir politika belgesi oluşturmak." dedi.

Metin, Orman Genel Müdürlüğünde ekim ayında düzenlenecek 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'na ilişkin açıklamada bulundu.

Şuraya ilişkin çalışmaların 17 Temmuz'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı tanıtımla başladığını anımsatan Metin, tanıtımın ardından bin 158 katılımcıyla oluşturulan 21 çalışma grubunun faaliyetlerine başladığını söyledi.

Metin, çalışma gruplarının ekim sonuna kadarki süreçte tarım ve orman alanına giren tüm konularda toplantılar gerçekleştireceğine işaret ederek, söz konusu organizasyonun format açısından diğer şuralardan içerik ve yapı anlamında farklı olduğunu bildirdi.

Şuranın, Tarım ve Orman Bakanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan yeni döneminde bir yol haritası niteliğinde olacağını belirten Metin, "Çalışma, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirleneceği bir vizyon çalışması olacak. Katılımcılığı önemsiyoruz. Türkiye'deki tüm üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, çiftçilerimiz, birliklerimiz ve vatandaşlarımızın katılımını arzuladığımız bir süreç başlattık." diye konuştu.

- "Tüm kesimin istek ve önerilerini bekliyoruz"

Metin, çalışma gruplarının 3 aylık dönemde elde edeceği bulgular ve verilerin, sonradan oluşturulacak bir komisyon tarafından rapor haline getirileceğini ve ekim sonunda düzenlenecek şurada Türkiye'ye duyurulacağını ifade etti.

Çalışma gruplarına her alandan ilgi gösterildiğini dile getiren Metin, şunları kaydetti:

"Bin 158 kişiyle başladığımız çalışma grubumuzu bin 611'e çıkarttık. Tüm vatandaşlarımız istek ve önerilerini bakanlığımızın internet sitesinden bize iletebilirler. Şu ana kadar 10 bin 400 vatandaşımız görüşünü bildirdi. Çalışma gruplarından bize gelen görüşler de titizlikle değerlendiriliyor. Şura sürecinde ortaya çıkacak sonuçlar, çalışmalar geçici olmayacak. Amacımız, Türkiye'nin tarım ve orman alanında gelecek 25 yılını kapsayacak bir politika belgesi oluşturmak."

Metin, daha sonra Orman Genel Müdürlüğünde toplanan çalışma grubunun sunumunu izledi, ardından Ağrılı çiftçi Yunus Duman ile bir süre sohbet etti.

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü
Nilüfer’de sünnet şöleniNilüfer’de sünnet şöleni
Kaan'ın, askerlik hayali gerçek olduKaan'ın, askerlik hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Tarım ve Orman Şurası Fatih Metin Orman Genel Müdürlüğü Politika belgesi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

İstanbul'da çakarlı araçlar emniyet şeridi ihlaline devam ediyor

Bakanlık iptal etmişti! Kural dinlemiyorlar!

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.