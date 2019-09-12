Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 3'üncü Tarım ve Orman Şurası sürecinde ortaya çıkacak çalışmaların ve sonuçların geçici olmayacağını belirterek, "Amacımız, Türkiye'nin tarım ve orman alanında gelecek 25 yılını kapsayacak bir politika belgesi oluşturmak." dedi.

Metin, Orman Genel Müdürlüğünde ekim ayında düzenlenecek 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'na ilişkin açıklamada bulundu.

Şuraya ilişkin çalışmaların 17 Temmuz'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı tanıtımla başladığını anımsatan Metin, tanıtımın ardından bin 158 katılımcıyla oluşturulan 21 çalışma grubunun faaliyetlerine başladığını söyledi.

Metin, çalışma gruplarının ekim sonuna kadarki süreçte tarım ve orman alanına giren tüm konularda toplantılar gerçekleştireceğine işaret ederek, söz konusu organizasyonun format açısından diğer şuralardan içerik ve yapı anlamında farklı olduğunu bildirdi.

Şuranın, Tarım ve Orman Bakanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan yeni döneminde bir yol haritası niteliğinde olacağını belirten Metin, "Çalışma, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirleneceği bir vizyon çalışması olacak. Katılımcılığı önemsiyoruz. Türkiye'deki tüm üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, çiftçilerimiz, birliklerimiz ve vatandaşlarımızın katılımını arzuladığımız bir süreç başlattık." diye konuştu.