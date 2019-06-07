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Tarla ilaçlarken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 23:30 | Son Güncelleme

Samsun’da tarladaki mahsulleri ilaçlarken zehirlendiği tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Koruluk Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarla ilaçlarken hayatını kaybetti

Samsun’da tarladaki mahsulleri ilaçlarken zehirlendiği tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Koruluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki mahsulleri ilaçlayan Nevzat Haspulat (50) olduğu yere yığılıp kaldı. Zehirlendiği tahmin edilen Nevzat Haspulat yakınları tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Haspulat’ın öldüğü tespit edildi. Nevzat Haspulat’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevzat Haspulat’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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