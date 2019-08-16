Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarla sulama nedeniyle çıkan tartışmada Nazlı B. (57), komşularının çocukları tarafından çapa ile darbedilerek hastanelik oldu.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını sulamaya giden Nazlı B. (57), bitişikteki tarlada sulama yapan Gamze U. (17) ve kardeşi Serkan U.'dan (15) sulama borusunu istedi. Gençlerin sulama borusunu vermeyi reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle Gamze U., iddiaya göre elindeki çapayla Nazlı B.'ye vurmaya başladı. Olay yerine gelen yakınları Nazlı B.'nin kanlar içinde yattığını görünce sinir krizi geçirdi. Otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Nazlı B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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