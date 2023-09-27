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Tarlada film sahnelerini andıran kovalamaca! O anlar anbean kaydedildi...

27.09.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Saray ve Ergene ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 122 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda termal kameralı İHA da kullanıldı. Jandarmanın operasyonu dron kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına savaş açtı. Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda jandarma ekipleri, Tekirdağ’ın Saray ve Ergene ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye bastı.

122 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 14 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Termal kameralı İHA’nın da kullanıldığı operasyonda 30 Afganistan, 45 Suriye, 37 Fas, 1 Türkmenistan, 5 Filistin, 2 Pakistan, 1 Lübnan ve 1 Azerbaycan uyruklu düzensiz göçmen ve 14 organizatör suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tarladaki kaçak göçmen kovalamacası dron kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı.

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Diğer 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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Tekirdağ göçmen

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