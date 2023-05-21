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Tarlada şaşırtan manzara... Görenlerin dikkatini çekiyor! "Bir de bunu deneyeyim dedim"

21.05.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ektiği domates fidelerini soğuk ve dolu yağışından korumak isteyen çiftçi Naci Kılıç'ın aldığı önlem görenleri şaşırttı. Çiftçi Kılıç, geri dönüşümden aldığı 5 litrelik 600 pet şişenin alt kısmını keserek, ektiği fidelerin üzerlerini tek tek kapattı. Tarlanın bir bölümünü adeta şişeden seraya dönüştüren Kılıç, "Bu sayede fideleri doludan, soğuktan koruyorum. Daha önceleri naylon çekiyordum. O da biraz zor oluyordu. Bir de bunu deneyeyim dedim." şeklinde konuştu.

Tarlada şaşırtan manzara... Görenlerin dikkatini çekiyor! "Bir de bunu deneyeyim dedim"

Şarkışla ilçesinde yaşayan çiftçi Naci Kılıç, ektiği domates fidelerini soğuktan ve dolu yağışından korumak için kolları sıvadı. Yıldız, geri dönüşümden aldığı 5 litrelik 600 pet şişenin alt kısmını keserek, ektiği fidelerin üzerlerini tek tek kapattı. Tarlanın bir bölümü adeta şişeden sera oldu.

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Yıldız, bu sayede hem ektiği fideleri soğuk ve dolu yağışından koruyor hem de bir ay kadar da erken hasat yapmayı hedefliyor.

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“BU SAYEDE FİDELERİ DOLUDAN, SOĞUKTAN KORUYORUM”

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Çiftçi Naci Kılıç, bidonları soğuk ve dolu yağışından korumak için fidelerin üzerlerini kapattığını belirterek, şöyle konuştu;

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“Bazen dolu oluyor, bazen de ayaz oluyor, soğuk oluyor. Ondan dolayı erken yetişsin diye 600 tane domates ektim. Bu domatesleri korumak için hurdacıdan bidon aldım. Bidonların alt tarafını kestim, domates fideleri erken yetişsin diye üzerlerine geçirdim. Bu sayede fideleri doludan, soğuktan koruyorum.

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"BİR DE BUNU DENEYEYİM DEDİM"

Daha önceleri naylon çekiyordum. O da biraz zor oluyordu. Bir de bunu deneyeyim dedim. 20 senedir nasıl erken yetiştiririm diyerek deniyorum. Bidonların faydası var, sebzeler 1 ay önce yetişiyor”

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(İHA)

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