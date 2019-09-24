Tarlada yetiştirip, yol kenarında satıyorlar

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, Niksar karayolu kenarında tezgâh açan köylüler, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Karayolunu kullanarak seyahat edenler ve kent merkezinde yaşayanlar ürünlere ilgi gösterirken, tazelik ve fiyatlardan memnun olduklarını belirtiyorlar.

Tokat-Niksar karayolu çevresinde bulunan köylerde yaşayanlar, geçimlerini tarla ve bahçelerinde ürettikleri sebze ve meyveleri yol kenarında açtıkları tezgahlarda pazarlayarak sağlıyor. Yoldan geçen sürücülerin uğrak yeri olan sebze ve meyve tezgâhlarında genellikle domates, salatalık, biber, kavun, karpuz, soğan, elma, armut, ayva, şeftali ve kabak gibi ürünlerin satışı yapılıyor.

Her sabah kalkıp Gözova köyündeki tarlasından sebze ve meyveleri toplayarak yol kenarındaki tezgâhına getiren çiftçi Ekrem Şimşek, "Buradaki ürünlerimizin yüzde 95'i kendi yetiştirdiklerimiz. Sabah erkenden gidip sebze ve meyvelerimizi topluyoruz. Daha sonra yol kenarındaki tezgâhımıza getirerek pazarlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız memnun, köydeki ürünler organik olduğu için ilgi görüyor. Bizim domatesimiz birinci kalite. Sebzelerimizde ilaç yok. Bu konuda insanlar gönül rahatlığı ile alıp yiyebilirler. Alışveriş yapan insan sayısı da günden güne artıyor" dedi.