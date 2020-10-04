Tarsus’ta cinayetle biten silahlı kavgaya 4 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada S.G. isimli şahıs hayatını kaybetti, K.Z. isimli şahıs yaralandı. Olayın faili olduğu öne sürülen M.M. (22) olayda kullandığı tabanca ve olayda kullanılan otomobil ile Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Olayın şüphelilerinden A.M. isimli şahıs ise 1 adet tabanca, 33 adet mermi ve 1 adet sustalı bıçakla, F.Ç. adlı şahıs 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ile İ.Ü. de bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

