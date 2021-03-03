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Tarsus’ta motosiklet kazası: 1 ölü

03.03.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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Tarsus’ta motosiklet kazası: 1 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Gökhan Yitik’in (29) kullandığı motosiklet, Tarsus Çamtepe gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Yitik’in (29) kullandığı motosiklet, Tarsus Çamtepe gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler yardıma koşarken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökhan Yitik yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yitik’in cenazesi, Kuşçular Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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