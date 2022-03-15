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  4. Tartışma konusu olmuştu! Cemevinin elektrik faturası için mahkemeden flaş karar

Tartışma konusu olmuştu! Cemevinin elektrik faturası için mahkemeden flaş karar

15.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve cemevinin başvurusu üzerine, elektrik faturası mahkeme kararıyla iptal edildi. Elektrik Perakende Satış A.Ş. Kadıköy Şubesi'nin Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine "ticarethane hükümlerine" göre tarife uygulayıp yüksek fatura kestiği belirtilmişti.

Tartışma konusu olmuştu! Cemevinin elektrik faturası için mahkemeden flaş karar

Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı derneğin vekili Nazım Karslı katılırken, davalı elektrik firmasını temsilen kimse gelmedi.

Avukat Karslı, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, davanın kabulü yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek, davacı derneğin ve cemevinin, davalı alacaklıya borçlu olmadığına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, davacının icra inkar tazminatı ödemesi talebini ise yasal şartları oluşmadığından reddetti.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Derneğin avukatları tarafından Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, cemevlerinin Alevi inancının yol ve erkanına göre hizmet verdiği, Alevilerin cemevlerinde ibadetlerini yaptığı anlatıldı.

Elektrik Perakende Satış A.Ş. Kadıköy Şubesi'nin Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine "ticarethane hükümlerine" göre tarife uygulayıp yüksek fatura kestiği bildirilen dilekçede, borcu ödeyemeyen cemevinin elektriğinin kesildiği kaydedildi.

Dilekçede, cemevine bir sanayi kuruluşuymuş gibi elektrik tarifesi uygulandığı ifade edilerek, cemevlerinin ibadethane olduğu bu nedenle de aydınlatma ve elektrik kullanım giderlerinin alınmaması gerektiği belirtildi.

Pirsultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve cemevinin davalı şirkete borçlu olmadığının tespit edilmesinin istendiği dilekçede, icra takibinin de iptaline karar verilmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, söz konusu derneği zarara uğratan davalı şirketin icra inkar tazminatı ödemesi de istendi.

AA

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