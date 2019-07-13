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Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 22:38 | Son Güncelleme

Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle yaraladı

Hatay'da tartıştığı kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Zengin Mahallesi'nde yaşayan Y.S. ve ağabeyi A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S, ağabeyi A.S'yi ayağından av tüfeğiyle yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.S, 112 Acil Servis ekibince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay kardeş silahlı yaralama

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