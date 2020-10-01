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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 04:31 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp öldürdü

Adana’da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan Boyuneğmez (23) ve arkadaşı olan Servet Demir arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Servet Demir cebinden bıçağı çıkararak arkadaşı Gökhan Boyuneğmez’i göğüs kısmından yaraladı.

Ağır yaralanan Gökhan kendini yaralayan arkadaşı Servet Demir tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Servet Demir arkadaşı hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökhan Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan kurtarılamadı. Gökhan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı Servet Demir’i yakalayarak gözaltına aldı.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp öldürdü

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