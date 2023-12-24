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Tartıştığı dünürünün dükkanını bastı, kurşun yağdırdı!

24.12.2023 13:12 | Son Güncelleme:
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Düzce'de A.K. (43), telefonda tartıştığı dünürü K.K.'nin (51) mağazasını oğlu ve yanındaki 3 kişi ile bastı. A.K. tabanca ile 5 el ateş açarken, kurşunlar duvar ve mobilyalara isabet etti. Şüpheliler cip ile kaçtı.

Tartıştığı dünürünün dükkanını bastı, kurşun yağdırdı!

Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi A.K. (25) ile tartışan B.K. (21), evden ayrılıp, babası K.K.'nin dükkanına gitti. A.K.'nin babası A.K., dünürü ve aynı zamanda kuzeni olan K.K.'yi aradı. 2 dünür, telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından A.K., oğlu A.K. ve yanındaki 3 kişi ile K.K.'ye ait mobilya mağazasına giderek tabanca ile 5 el ateş açtı.

CİPLE KAÇTILAR

Kurşunlar duvara ve mobilyalara isabet ederken, şüpheliler cip ile olay yerinden kaçtı. Polise ihbarda bulunuldu. Ekipler, olay yerinde inceleme yapıp, boş kovanları delil olarak topladı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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