Tartıştığı eski eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde boşandığı eşi Habib K. tarafından bıçaklanan Ayşe K. (35) ağır yaralandı. Habib K., olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Habib K., saat 07.00 sıralarında Adatepe Mahallesi 28/2'de oturan, 5 ay önce boşandığı eşi Ayşe K.'nın evine gitti. İkilinin, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Habib K., eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, koşarak kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Habib K., olaydan sonra evin yakınlarındaki bir polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

