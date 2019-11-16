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Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da telefonda tartıştığı M.K.'nin iş yerini kurusıkıdan bozma tabancayla kurşunlayan Ahmet Kurt (25), sabaha karşı evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, kurşunlanan iş yerinin sahibi M.K.'yi gözaltına aldı.

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Ankara Yolu 2. Galericiler Sitesi'ndeki M.K.'ya ait iş yeri dün saat 22.30 sıralarında tabancayla kurşunlandı. Polis, saldırıyla ilgili olarak Ahmet Kurt ile M.A.K. (21), M.G. (34) ve iş yeri sahibi M.K. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Ö.Y.'yi (39), Sinanpaşa ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kocatepe Polis Merkez Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Ahmet Kurt ifadesinde, telefonda tartıştığı iş yeri sahibi M.K.'nin kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine M.K.'nin iş yerine gittiğini, kendisine ait kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açtığını, tabancayı yolda attığını söyledi. Kurt ve diğer şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

POMPALI TÜFEKLE 4 EL ATEŞ EDİLDİ

Sabaha karşı ise polise, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1028 Sokak'ta bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis, başına ve göğsüne aldığı saçmalar ile olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Ahmet Kurt olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, Ahmet Kurt'un otomobiliyle evinden ayrıldığı sırada yanına yaklaşan bir araçtan otomatik av tüfeğiyle 4 el ateş edildiğini, şüpheli aracın daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Polis, Kurt'un, iş yerini kurşunladığı M.K.'yi gözaltına aldı. M.K.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar cinayet Ahmet Kurt

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