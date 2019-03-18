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Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Samsun'da A.K. (43), tartıştığı oğlu M.M.K.'yı (19) bıçakla yaralayıp, ambulans çağırdı.

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Olay, saat 02.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. M.M.K. ve babası A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., bıçakla oğlunu sırtından hafif yaraladı. Olayın ardından A.K., 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla M.M.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.M.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K., ifadesinin alınması için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.

(DHA)

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Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdıTartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı
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Samsun bıçaklama

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