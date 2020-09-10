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Tartıştığı savcıyı vuran mübaşir, 5 yıl önce okul müdürünü dövmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Giresun’un Tirebolu Adliyesi’nde tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u tabancayla kolundan yaralayan Mustafa K.’nin, 5 yıl önce okulda çıkan arbedede çocuğu yaralandığı gerekçesiyle ilkokul müdürü Ömer Göbel'i de odasında darbettiği ortaya çıktı.

Tartıştığı savcıyı vuran mübaşir, 5 yıl önce okul müdürünü dövmüş

Olay, dün akşam, Tirebolu Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyede mübaşir olarak görev yapan Mustafa K. ile Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mübaşir Mustafa K., tabancayla ateş etti. Merminin koluna isabet etmesiyle Cumhuriyet Savcısı Ersoy, yaralandı. Mübaşir Mustafa K., adliyede görevli polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı Ersoy da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalede bulunulan savcı Ersoy, ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı savcının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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OKUL MÜDÜRÜNÜ DE DARBETMİŞ

Emniyette sorgusu süren Mustafa K.’nin, 2015 yılında da çocuğunun, arkadaşları arasında çıkan arbedede yaralandığı gerekçesiyle ilçedeki Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokulu'nun müdürü Ömer Göbel'i odasında darbettiği ortaya çıktı. Şüphelinin, okul müdürüne tekme ve yumrukla saldırdığı anlar ise okulun güvenlik kamerasınca anbean kaydedilmişti. Görüntülerde, müdür odasında başlayan saldırının koridor da sürdüğü, okul müdürünün Mustafa K.’nin tekme ve yumruklu saldırısından bu sırada okuldaki görevlilerce kurtarıldığı görülüyor.

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DHA

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