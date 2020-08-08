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Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de, tartıştığı akrabalarına tencere fırlatırken balkondan düşen kişi yaralandı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. İşte binlerce kez paylaşılan o görüntülerin hikayesi!

Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü

Halkalı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da yaşanan olayda, Turgay E. (33) ile yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Evden sokağa çıkan ailesi ve yakınlarıyla tartışmayı sürdüren Turgay E, akrabalarına birinci kattaki evinin balkonundan tencere attığı sırada dengesini kaybederek yola düştü.

Yaralanan Turgay E, ambulansla Halkalı'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgay E'nin tedavinin ardından taburcu edildiği ve polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Turgay E'nin balkondan sokaktaki yakınlarının üzerine tencere atarken dengesini kaybederek yola düşme anı kameralara da yansıdı.

"BALKONA ÇIKIP AŞAĞIYA BİR ŞEYLER ATMAYA BAŞLADI"

Turgay E.'nin balkondan düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaybeden kişinin babası Hüsamettin Görgü o anları anlattı. Görgü, "İçeride kavga ettiler. Annesi ve kardeşi kaçıp dışarı geldiler. O da balkona çıkıp aşağı bir şeyler atmaya başladı. Atarken kendi düştü. Görüntüyü benim kızım çekti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Kavga içeride oldu" şeklinde konuştu.

AA-DHA

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