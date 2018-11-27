Tarzan gibi ormanda yaşıyor, Rambo'yla yarışıyor

Evliliği biten, annesini kaybeden ve ahşap bir kulübede yalnız yaşamaya başlayan Mike Allen, uzun süre mayın temizleme işiyle görevlendirilmiş. Zaten Allen'in yaşadığı en zorlu dönemler de bu yıllarda geçmiş. İşte ilginç yaşam hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Mike Allen'in hayatı...

O travma hayatını değiştirdi

İngiliz savaş kahramanı şu sıralar ilginç hayatıyla sosyal medyanın gündeminde. Afganistan'da uzun süre mayın temizleme işi yapan 37 yaşındaki eski asker Mike Allen'ın hayatı yaşadığı bir travmadan sonra konulan stres bozukluğu teşhisinin ardından değişti.

Zira Allen mayın temizliği sırasında bir Afgan polisin mayına basarak parçalara ayrıldığına şahit olmuş.

"Bir gün mayın temizliği sırasında önümde yürüyen bir Afgan polisin mayına basıp parçalara ayrılmasına şahit oldum. Ceset parçalarını taşımak zorunda kaldım. Korkunçtu. Aklımdan hiç çıkmıyor." diyen Allen'ın hayatı İngiltere'ye döndükten sonra mahvoldu.

Evliliği biten Allen, annesini kaybeden genç adam ormanda kendine ahşap bir kulübe yaparak burada yalnız yaşamaya başladı. Zaman zaman dört çocuğunun onu ziyaret ettiğini belirten Allen, yıllar içinde iyileştiğini ve toplumdan uzak olmanın ona iyi geldiğini söyledi.

Kulübeye zaman içinde bir spor alanı ve çiçek bahçesi ekleyen Allen, fit görünümünü bu yaşama borçlu olduğunu belirtti.

Ancak Allen bir gün klübesinin yanına ulaştığında gördüklerine inanamadı. Zira kulübesinin yerinde yeller esiyordu. Hükümet yetkililer yasa dışı olduğu gerekçesiyle adamın kulübesini yıkmışlardı.

Allen "Ne olduğunu oğluma söylediğimde gözyaşlarını tutamadı. Onları buraya getirip evimin ne hale geldiğini görsünler istemedim" dedi.