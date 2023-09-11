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Taş ocağındaki heyelan böyle görüntülendi

11.09.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Maçka ilçesinde bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Büyük panik yaşanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda taş ocağı işletmesine ait iş makineleri zarar gördü.

Taş ocağındaki heyelan böyle görüntülendi

Olay saat 15.00’da Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan bir taş ocağı işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melik mevkiinde bulunan bir taş ocağında öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple heyelan meydana geldi.

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Büyük bir gürültü ve toz bulutuyla birlikte dağ yamacından yuvarlanan kayalar nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, yamaçtan yuvarlanan kayalar nedeniyle işletmeye ait bazı iş makineleri zarar gördü.

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Olayın ardından bölgeye giden ekipler çalışma başlatırken, heyelan sırasında yaşanan korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Trabzon Taş ocağı heyelan

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