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Taş ocağını soyan hırsız yakalandı

29.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Taş ocağını soyan hırsız yakalandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Gümele mahallesinde faal olmayan bazalt taş ocağında meydana gelen hırsızlık olayının faili yakalanırken, çalıntı malzemeler de ele geçirildi.Hırsızlık olayı ardından çalışmalara başlayan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, hırsızlık olayında kullanılan aracı belirleyerek ele geçirdi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Gümele mahallesinde faal olmayan bazalt taş ocağında meydana gelen hırsızlık olayının faili yakalanırken, çalıntı malzemeler de ele geçirildi.
Hırsızlık olayı ardından çalışmalara başlayan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, hırsızlık olayında kullanılan aracı belirleyerek ele geçirdi. Aracın kasasında taş ocağına ait sac levhalar ele bulunurken, sürücüsü S.U. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taş ocağını soyan hırsız yakalandı

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